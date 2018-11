Aktien New York: Dow droht schwächeres Ende einer starken Woche

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Verlusten sind die US-Aktienmärkte in den Handel am Freitag gestartet.



Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,67 Prozent auf 26 015,21 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit für den US-Leitindex aber immer noch ein sehr solider Wochengewinn von knapp 3 Prozent an. Vom jüngsten Tief Ende Oktober hat sich der US-Leitindex sogar schon wieder um mehr als 8 Prozent erholt.