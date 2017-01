Aktien New York: Dow droht fünfter Verlusttag - Nasdaq-Rekordjagd geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die in den vergangenen Monaten noch spürbare Trump-Euphorie ist an der Wall Street auch am Donnerstag zunächst nicht zurückgekehrt.



Nach einer Durststrecke von zuletzt vier schwachen Tagen gab der Dow Jones Industrial im frühen Handel nochmals um 0,14 Prozent auf 19 776,46 Punkte nach. Seit dem vergangenen Mittwoch hat er damit fast 1 Prozent verloren. Die nach nie wie vor unerreichte Marke von 20 000 Punkten ist so vor dem Machtwechsel im Weißen Haus wieder etwas aus dem Blickfeld gerückt. Donald Trump übernimmt am Freitag das Amt vom scheidenden US-Präsidenten Barack Obama.