Aktien New York: Dow bleibt auf Erholungskurs - Industrieproduktion überrascht

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat zum Wochenschluss an seine Vortageserholung angeknüpft. Der US-Leitindex legte am Freitag im frühen Handel um 0,35 Prozent auf 24 960,75 Punkte zu.



Auf Wochensicht deutet sich gleichwohl ein Minus von rund 1,5 Prozent an. Damit wirkt der Rauswurf von Rex Tillerson und die gleichzeitige Ernennung des stramm konservativen CIA-Direktors Mike Pompeo zum neuen US-Außenminister noch negativ nach.

Der breit gefasste S&P 500 gewann am Freitag 0,36 Prozent auf 2757,20 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,39 Prozent auf 7058,21 Punkte.

Überwiegend gute US-Konjunkturdaten stützten erneut die Kurse an der Wall Street. So hatte die Industrieproduktion im Februar überraschend stark zugelegt./la/jha/