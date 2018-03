Aktien New York: Dow auf sanftem Erholungskurs

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem kräftigen Rücksetzer zum Wochenauftakt hat die Wall Street am Dienstag im frühen Handel moderat zugelegt.



Der breitere Markt zeigte sich hingegen richtungslos. Vor Bekanntgabe der Resultate der US-Notenbanksitzung am Mittwoch dominiere aber die Vorsicht unter den Anlegern hieß es. Entscheidend werde vor allem der Konjunktur- und Inflationsausblick der Fed.