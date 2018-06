Aktien New York: Dow auf Erholungskurs - Tech-Werte durchwachsen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street stehen die Zeichen zum Wochenschluss auf Erholung.



Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,69 Prozent höher bei 24 631,42 Punkten. Dennoch dürfte die Wochenbilanz des US-Leitindex klar negativ ausfallen. Denn die schwelenden Sorgen wegen des weltweiten Handelskonflikts hatten dem Dow zuletzt acht Verlusttage in Folge eingebrockt.