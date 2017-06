Aktien New York: Dow, S&P und Nasdaq erreichen Rekordmarken nach US-Jobdaten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der durchwachsen ausgefallene Arbeitsmarktbericht in den Vereinigten Staaten hat am Freitag nicht nur für Bestmarken an der technologielastigen Nasdaq-Börse gesorgt.



Auch dem wichtigsten Börsenbarometer, dem Dow Jones Industrial , gelang der Sprung über sein bisheriges Rekordhoch von Anfang März. Neue Höhen erreichte zudem auch der marktbreite S&P 500 .

Die Experten der BayernLB sprachen von einem insgesamt schwachen Arbeitsmarktbericht mit einem "äußerst verhaltenen Stellenaufbau". Daher dürfte sich die Unsicherheit erhöht haben, ob die US-Notenbank (Fed) in rund zwei Wochen tatsächlich den nächsten Zinsschritt ankündigen werde. Sollte eine solche Entscheidung ausbleiben, wäre das neuer Treibstoff für den Aktienmarkt, der dann attraktiver bliebe als etwa Investitionen in Anleihen, die auf Zinsen ausgerichtet sind.