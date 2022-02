Aktien New York: Dow im Plus - Nasdaq im Minus - Anleger bleiben vorsichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem holprigen Jahresstart bleiben die Anleger am US-Aktienmarkt weiter vorsichtig. Im Zuge der im März wohl anstehenden Zinswende sind die Erwartungen der Marktteilnehmer, was das Tempo des weiteren Straffungskurses der US-Notenbank betrifft, wegen der weiterhin hohen Inflation in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen. Gleichzeitig enttäuschten Anlegerlieblinge wie der Facebook-Konzern Meta oder Paypal massiv.

Der Leitindex Dow legte am Dienstag im frühen Geschäft um 0,31 Prozent auf 35 198,45 Punkte zu. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 kam mit minus 0,02 Prozent auf 4482,87 Punkte kaum vom Fleck.

Zugleich verlor der Nasdaq 100 0,14 Prozent auf 14 550,82 Punkte. Vor allem in der Tech-Branche bleibt die Stimmung angeschlagen, auch wenn sich der Auswahlindex von seinem vor rund zwei Wochen erreichten Sechsmonatstief und einem Verlust von 16 Prozent seit Jahresbeginn bis zum 24. Januar wieder stabilisieren konnte./ck/he