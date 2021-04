Aktien New York: Dow im Minus - S&P 500 steigt auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit uneinheitlicher Tendenz haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch im frühen Handel vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed präsentiert.



Laut dem Marktstrategen Axel Botte vom französischen Investmenthaus Ostrum Asset Management herrscht derzeit an den Aktienmärkten ein "Tauziehen zwischen starken Quartalszahlen und hohen Bewertungen."

Der Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,42 Prozent auf 33 842,45 Punkte. Hierzu trugen vor allem negativ interpretierte Quartalsberichte einiger Dow-Unternehmen bei. Dagegen stieg der S&P 500 auf ein Rekordhoch bei 4197,04 Punkten. Zuletzt wurde der marktbreite Index 0,22 Prozent höher bei 4195,85 Zählern notiert. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,17 Prozent auf 13 984,46 Punkte./edh/he