Aktien New York: Dow im Minus vor Fed-Zinsentscheid - Tech-Werte fester

NEW YORK (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte haben sich die US-Aktienmärkte im frühen Handel richtungslos gezeigt.



Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich im Minus notierten, verbuchten die Technologietitel an der Nasdaq überwiegend Kursgewinne. Neben den Quartalszahlen vieler großer Unternehmen steht der Handelstag im Zeichen der US-Notenbank. Die Fed wird am Mittwoch trotz hoher Inflationsraten wohl noch keine geldpolitische Trendwende vollziehen.

Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Geschäft 0,28 Prozent auf 34 960,17 Punkte. Das am Montag erreichte Rekordhoch des Leitindex von 35 055 Punkten bleibt damit in greifbarer Nähe. Der S&P 500 sank am Mittwoch um 0,12 Prozent auf 4396,19 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,42 Prozent auf 15 019,10 Punkte aufwärts./edh/he