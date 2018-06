Aktien New York: Dow Jones weitet Vortagesverluste aus

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine Vortagesverluste ausweitet.



Kurz nach dem Handelsstart verlor er 0,15 Prozent auf 24 082,07 Punkte. Die Unsicherheit unter den Anleger hielt sich hartnäckig, denn Neuigkeiten zum Handelskonflikt zwischen den USA und China gab es keine. Zudem enttäuschten die aktuellen Wirtschaftsdaten.

Zuletzt hatte es widersprüchliche Signale im Handelsstreit gegeben. Am Mittwoch hatte es zunächst geheißen, der US-Präsident verzichte vorerst auf ein hartes Durchgreifen gegen chinesische Investitionen in US-Technologie. Anschließend sorgten jedoch Aussagen aus Trumps Umfeld wieder für Ungewissheit über den Kurs der US-Regierung. So hatte etwa Donald Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow dem Sender "Fox Business" gesagt, dass dieser keine Pläne habe, eine mildere Haltung in den Handelsbeziehungen mit China einzunehmen.

Für den Dow Jones ist charttechnisch gesehen zudem die Situation bereits prekär, wie Rocco Gräfe von Godmode Trade sagte. Ein nachhaltiger Rutsch unter die Marke von 24 088 Zählern könnte "panische Stunden" auslösen, warnte der technische Analyst. Dann sei ein rascher Sturz in Richtung 23 000 Punkte nicht mehr auszuschließen.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass die-US-Wirtschaft im ersten Quartal schwächer gewachsen war als zunächst gedacht. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der vergangenen Woche überraschend stark gestiegen.