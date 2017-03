Aktien New York: Dow Jones steigt erstmals über 21000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial ist am Mittwoch zum ersten Mal in seiner Geschichte über die Marke von 21 000 Punkten gestiegen.



Gleich nach dem Handelsstart ließ das weltweit bekannteste Börsenbarometer die runde Zahl hinter sich. Zuletzt gewann der Dow 1,14 Prozent auf 21 049,46 Punkte. Nach der Zurückhaltung am Vortag setzt sich damit die Kursrally wieder fort.

US-Präsident Donald Trump ließ bei seiner ersten Rede vor dem Kongress zwar Details zu seinem Wirtschaftsprogramm oder zur Steuerreform weiter vermissen, doch schlug er zugleich etwas versöhnlichere Töne an und bekräftigte die Einlösung seiner Wahlversprechen. Der an der Börse für den Fall wenig konkreter Aussagen Trumps befürchtete Absturz blieb aus. Die Anleger hoffen weiter auf positive Impulse durch die Politik des neuen amerikanischen Präsidenten.

"Börsianer sind froh über Trumps nun doch etwa präsidialeres Auftreten", sagte Marktexperte Mike van Dulken von Accendo Markets. Weiterhin würden die Märkte eher von Hoffnungen und Befürchtungen bewegt als von Tatsachen. Es gelte die alte Börsenweisheit "Buy the rumour, sell the fact". Als Stütze erwies sich an diesem Mittwoch schließlich auch ein besser als erwartet ausgefallener Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe.