Aktien New York: Dow Jones hält Gewinne - S&P 500 und Nasdaq mit Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rally am US-Aktienmarkt hat sich am Dienstag nur teilweise fortgesetzt: Gleich zum Handelsstart am Dienstag kletterten Dow Jones Industrial und S&P 500 auf ein Rekordhoch. Im Handelsverlauf bröckelten die Gewinne aber wieder ab und der marktbreite S&P drehte sogar in die Verlustzone. Zudem fassten die Anleger Technologiewerte nur mit spitzen Fingern an, die Nasdaq-Indizes sackten ab.

Der Dow legte rund zwei Stunden vor Handelsschluss um 0,53 Prozent auf 36 778,75 Punkte zu. Der S&P 500 sank dagegen zuletzt um 0,35 Prozent auf 4779,67 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 1,93 Prozent auf 16 182,50 Punkte ab.

Die Stimmungsdaten aus der Industrie im Monat Dezember fielen schwächer als erwartet aus, zeigen Experten zufolge aber immer noch viel Zuversicht. Die heftige Omikron-Welle in den USA dürfte dort das Wirtschaftswachstum zwar temporär schwächen, doch die ersten in diesem Jahr veröffentlichten Daten legten nahe, dass die Wirtschaft fundamental sehr stark sei, hieß es etwa von den Experten der ING. Ein robustes Wachstum und die Inflation dürften die US-Notenbank auf Kurs halten, um die Zinsen anzuheben.

Erneut zählten Bankenwerte zu den Favoriten: Im Dow zogen JPMorgan um 3,7 Prozent hoch und Goldman Sachs um 2,8 Prozent. Im S&P 100 waren vor allem die Anteile der Bank of America gefragt mit plus 4,1 Prozent.

Sehr stark präsentierten sich auch die Aktien der beiden Autobauer GM und Ford mit plus 6,7 Prozent und 11,0 Prozent.

General Electric gehörten mit plus 2,5 Prozent ebenfalls zu den bevorzugten Werten. Sie profitierten von einer Hochstufung durch Credit Suisse auf "Outperform". Nach dem Kurseinbruch der Aktie zwischen November und Weihnachten sieht Analyst John Walsh nun eine Kaufgelegenheit und verweist auf das zyklische Luftfahrtgeschäft des Mischkonzerns und dessen Erholungschancen.

Die Apple -Papiere dagegen verloren 1,5 Prozent. Der iPhone-Hersteller hatte tags zuvor als erster Konzern der Welt einen Börsenwert von drei Billionen Dollar erreicht. Für Tesla ging es um 3,9 Prozent abwärts. Allerdings hatten die Aktien des Elektroautobauers am Montag nach starken Auslieferungszahlen im vierten Quartal 2021 um 13,5 Prozent zugelegt./ck/he