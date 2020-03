Aktien New York: Dow Jones gelingt Stabilisierung

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben sich zum Wochenstart die Wogen nach dem jüngsten Ausverkauf etwas geglättet.



Der Dow Jones Industrial rückte in der ersten halben Stunde um 0,46 Prozent auf 25 525,96 Punkte vor, nachdem der Leitindex am vergangenen Freitag angesichts der Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs zeitweise unter 25 000 Punkte gefallen war und auf Wochensicht ein Minus von mehr als 12 Prozent verbucht hatte.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Montag bislang 0,27 Prozent auf 2962,28 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,53 Prozent auf 8506,84 Zähler hoch.

Unterstützung für die Märkte könnte einmal mehr von den Zentralbanken kommen. Die Ökonomen der Credit Suisse rechnen angesichts des Coronavirus-Ausbruchs mit zwei Zinssenkungen der US-Notenbank Fed in diesem Jahr, wahrscheinlich im März und April. Es sei aber unklar, inwieweit geldpolitische Maßnahmen das ideale Werkzeug seien, um vorübergehenden Angebotsengpässen entgegenzuwirken.

Insgesamt ist die Unsicherheit an den Märkten weiter sehr hoch, abzulesen auch am US-Anleihemarkt, wo die Papiere mit zehnjähriger Laufzeit ihren Kurs-Höhenflug fortsetzten und im Gegenzug die Rendite auf ein Rekordtief fiel./ajx/fba