Aktien New York: Dow Jones Industrial legt trotz Handelssorgen weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch an seine Vortagesgewinne angeknüpft.



Der US-Leitindex rückte um 0,48 Prozent auf 26 373,09 Punkte vor und näherte sich damit weiter seinem Ende Januar erreichten Rekordhoch von knapp 26 617 Punkten. Die Anleger an der Wall Street zeigen sich weiter wenig beeindruckt vom eskalierenden amerikanisch-chinesischen Zollstreit.