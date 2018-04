Aktien New York: Dow im Aufwind - Keine Eskalation in Syrien

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen setzen die Anleger am Montag auf eine gut laufende Berichtssaison.



Besser als erwartet ausgefallene Einzelhandelsdaten trugen ihr übriges dazu bei, dass der Dow Jones Industrial an seine starke Vorwoche anknüpfte. Das Kursbarometer der Wall Street ging 0,87 Prozent höher bei 24 573,04 Punkten aus dem Handel - etwa in der Mitte seiner Schwankungsspanne. Zwischenzeitlich hatte er bei 24 675 Punkten seinen höchsten Stand seit fast vier Wochen erreicht.

Die jüngsten Militärschläge der USA, Großbritanniens und Frankreichs gegen Ziele in Syrien beunruhigten die Anleger nicht weiter, da die befürchtete Eskalation ausblieb. Bislang seien die Investoren recht entspannt mit der Situation in Syrien umgegangen, sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Devisenhändler Oanda. Solange dies so bleibe, könne sich die Aufmerksamkeit wieder anderen Themen wie etwa der auf Touren kommenden Berichtssaison zuwenden.