Aktien New York: Dow nach Arbeitsmarktbericht mit leichten Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem US-Arbeitsmarktbericht für Dezember ist es am Freitag an der Wall Street zunächst etwas abwärts gegangen.



Der Dow Jones Industrial verlor in der ersten halben Stunde des Handels 0,19 Prozent auf 19 862,41 Punkte.

Die Jobdaten boten ein gemischtes Bild: Einerseits lag der Stellenaufbau unter den Erwartungen von Analysten. Andererseits waren die Löhne so stark wie seit über sechs Jahren nicht mehr. Dies gilt unter Ökonomen als Voraussetzung für nachhaltig steigende Inflationsraten, was wiederum Zinsanhebungen durch die US-Notenbank nach sich ziehen dürfte. Die Experten der Helaba sehen das Szenario gradueller Zinserhöhungen entsprechend als intakt an.