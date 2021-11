Aktien New York: Disney drückt Dow Jones ins Minus - Techwerte gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Kurseinbruch der Walt-Disney-Aktien nach enttäuschenden Geschäftszahlen hat den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag ins Minus gezogen.



Die Disney-Papiere sackten zuletzt um rund sechs Prozent ab, nachdem sie zuvor um neun Prozent nachgegeben hatten. Vor allem im wichtigen Streaminggeschäft, das mit Größen wie Netflix und Amazon konkurriert, lief es schlechter als von Anlegern erhofft. Der Dow Jones fiel zuletzt um 0,38 Prozent auf 35 944 Punkte.

Besser sah es am breiten Markt aus. Der S&P 500 stieg um 0,14 Prozent auf 4653,06 Punkte. Gefragt waren zudem Techwerte, die tags zuvor abermals unter Inflationssorgen gelitten hatten. Denn: Sollte die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik angesichts der hohen Teuerung doch schneller als erwartet straffen müssen, würde das wohl insbesondere auf den hohen Bewertungen vieler Tech-Unternehmen lasten. Der Nasdaq 100 mit vielen Technologiewerten stieg um 0,46 Prozent auf 16 059,77 Punkte.

Die Aktien des Elektroauto-Pioniers Tesla schwankten zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten. Tesla-Chef Elon Musk hatte nach seiner aufsehenerregenden Twitter-Abstimmung in den vergangenen drei Tagen erstmals seit Jahren wieder Aktien seiner Firma zu Geld gemacht. Von Montag bis Mittwoch verkaufte er Tesla-Papiere im Wert von rund fünf Milliarden Dollar, nachdem er einen Teil seiner Aktienoptionen eingelöst hatte.

Die Tesla-Aktien waren am Mittwoch kurz unter die Marke von 1000 Dollar gerutscht, bevor sie auf Erholungskurs gingen. Erst letzte Woche hatten sie ein Rekordhoch bei 1243 Dollar erklommen und damit den bisherigen Höhepunkt der jüngsten Rally erreicht. Zuletzt lag der Kurs mit 1060 Dollar knapp 15 Prozent unter dem Hoch, im Jahresverlauf legten sie aber immer noch um rund 50 Prozent zu. Seit Ende 2019 summiert sich das Kursplus sogar auf fast 1200 Prozent.

Tesla ist damit an der Börse mehr als eine Billion Dollar wert - ein Zigfaches der Marktkapitalisierung der deutschen Autobauer BMW , Daimler und Volkswagen zusammen. Auch der Kurs eines anderen E-Auto-Herstellers zog weiter an. Nach dem starken Börsendebüt der Rivian-Aktien am Mittwoch setzten die Titel des Tesla-Konkurrenten am Donnerstag ihre Kursrally mit einem Plus von zuletzt 17 Prozent auf 118 Dollar fort.

Verglichen zum Ausgabepreis von 78 Dollar beträgt das Kursplus inzwischen etwas mehr als 50 Prozent. Das Unternehmen, das zwar bereits Autos entwickelt hat, aber noch keine nennenswerte Umsätze erzielt, ist damit an der Börse etwas mehr als 100 Milliarden Dollar oder umgerechnet rund 87 Milliarden Euro wert. Zum Vergleich: BMW kommt gerade mal auf 60 Milliarden Euro./mis/he/zb/he