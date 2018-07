Aktien New York: Deutliche Erholung von Kursrutsch - Nasdaq 100 auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich am Donnerstag sichtbar vom Kursrutsch des Vortags erholt.



An der Technologiebörse Nasdaq reichte es sogar für Rekordstände. Damit knüpften die US-Märkte an ihren vorangegangenen Aufwärtstrend an. Börsianer verwiesen darauf, dass China im Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten bisher auf eine ähnlich aggressive Wortwahl wie die US-Führung verzichte - die Zuspitzung dieses Konflikts hatte am Vortag weltweit auf die Stimmung gedrückt. Aktuelle amerikanische Konjunkturdaten hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Kurse.

Zuletzt legte der US-Leitindex Dow Jones Industrial um 0,88 Prozent auf 24 916,59 Punkte zu und machte damit den Vortagsverlust so gut wie wett. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,84 Prozent auf 2797,38 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte es bei 7357 Punkten sogar auf eine Bestmarke und rückte zuletzt noch um 1,53 Prozent auf 7355,02 Punkte vor. Ihm halfen eine Übernahme sowie Rekordstände der beiden Schwergewichte Amazon und Microsoft .

Die Aktien des Softwarekonzerns CA Technologies schossen dank einer Kaufofferte um rund 18 Prozent auf 43,92 US-Dollar hoch und waren damit so teuer wie zuletzt zur Jahrtausendwende. Beim Interessenten handelt es sich um den Chip-Riesen Broadcom - er einigte sich nach dem gescheiterten Kauf des Rivalen Qualcomm mit CA auf einen Übernahmepreis von 44,5 Dollar pro Aktie in bar, wie beide Unternehmen mitteilten. Damit würde Broadcom insgesamt 18,9 Milliarden Dollar zahlen. Die Broadcom-Titel sackten um über 15 Prozent auf 206,65 Dollar ab, was den tiefsten Stand seit Februar 2017 bedeutete.

Derweil setzte sich der Bieterkampf um Sky fort. Dass der US-Kabelriese Comcast nun 14,75 britische Pfund in bar pro Aktie der britischen Sendergruppe zahlen will, ließ dessen Aktien in London auf 15,45 Pfund steigen - offenbar sehen die Anleger noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Die Comcast-Titel legten in New York um 1,75 Prozent zu. Dagegen verloren die Anteilscheine von Rupert Murdochs Medienkonzern 21st Century Fox , dessen jüngste Offerte von 14 Pfund je Sky-Aktie Comcast ausstach, 0,59 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft Delta Air Lines stand trotz des deutlich gesenkten Jahresgewinnziels ein Kursplus von 1,18 Prozent zu Buche. Die Aktien hatten aber am Mittwoch sichtbar unter gesenkten Unternehmenszielen des Konkurrenten American Airlines gelitten, dessen Papiere sich mit plus 0,58 Prozent nun ebenfalls etwas erholt zeigten.