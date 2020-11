Aktien New York: Deutliche Erholung vor US-Wahl

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind mit deutlichen Erholungsgewinnen in die neue Woche gestartet.



Der Dow Jones Industrial stieg am Tag vor der US-Präsidentschaftswahl im frühen Handel um 1,78 Prozent auf 26 973,45 Punkte. In der Vorwoche hatte der US-Leitindex mit einem Verlust von 6,5 Prozent die schwächste Performance seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März verzeichnet.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Montag um 1,54 Prozent auf 3320,29 Punkte. Der Nasdaq 100 rückte um 1,10 Prozent auf 11174,76 Zähler vor./edh/mis