Aktien New York: Delta-Variante des Coronavirus verhagelt Wochenauftakt

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen schlechten Start in die neue Börsenwoche haben die Aktienkurse in New York am Montag hingelegt.



"Vor allem die Inflationssorgen und die Delta-Variante vermiesen den Anlegern die Laune", schrieb Analyst Christian Henke vom Handelshaus IG Market mit Blick auf das Coronavirus. Erschwerend hinzu komme die Sommerflaute.

Kurz nach dem Handelsstart verlor der Dow Jones 1,55 Prozent auf 34 152 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,22 Prozent auf 4274 Punkte abwärts und der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,75 Prozent auf 14 572 Zähler nach. Alle drei großen Indizes fielen unter ihre jeweiligen kurzfristigen Trendlinien./bek/he