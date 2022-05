Aktien New York: Dämpfer für jüngste Erholung

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist am Mittwoch die jüngste Erholung ins Stocken geraten. Im frühen Handel sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 1,23 Prozent auf 32 254 Punkte. Börsianer verwiesen auf die erneut aufgekommenen Sorgen, dass eine zu straffe Gangart der US-Notenbank Fed die Konjunktur ausbremsen könnte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,56 Prozent auf 4025 Punkte nach unten . Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,92 Prozent auf 12 323 Zähler. Die US-Bauwirtschaft entwickelte sich im April eher schwach. Die Zahl neu begonnener Häuser und die Anzahl der Baugenehmigungen ging zurück./ajx/he