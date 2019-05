Aktien New York: Dämpfer für Dow nach kurzer Gewinnserie

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach drei Gewinntagen in Folge hat die Wall Street am Freitag wieder den Rückwärtsgang eingelegt.



Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,49 Prozent tiefer bei 25 735,47 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex auf Wochensicht ein Verlust von rund 0,8 Prozent an. Der breit gefasste S&P 500 sank am Freitag um 0,60 Prozent auf 2858,92 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,74 Prozent auf 7524,31 Punkte.

Unterdessen schwelt der Handelsstreit zwischen China und den USA weiter. Die USA setzten ihre Maßnahmen gegen den chinesischen Telekom-Ausrüster Huawei in Kraft. Der Konzern und etliche seiner Tochtergesellschaften weltweit werden damit auf eine schwarze Liste von Unternehmen gesetzt, deren Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern strengen Kontrollen unterliegen. Im Streit mit der EU verschob US-Präsident Donald Trump hingegen die Entscheidung über Autozölle. Frische US-Konjunkturdaten zeigten zunächst kaum Einfluss auf die wichtigen Indizes./edh/he