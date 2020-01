Aktien New York: Coronavirus und Ölpreis lasten auf Kursen

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Sorge um wirtschaftliche Belastungen durch die Lungenkrankheit in China hat am Donnerstag auf die US-Aktienkurse gedrückt.



Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,65 Prozent auf 28 997,74 Punkte nach und entfernte sich damit weiter von der Marke von 30 000 Punkten. Hinzu kommt der erneut schwache Ölpreis, der die Kurse im US-Energiesektor belastete. Und auch mit Blick auf die Quartalsberichte großer Unternehmen gab es mehr Schatten als Licht.

Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,47 Punkte auf 3306,06 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 hielt sich mit einem Abschlag von 0,24 Prozent auf 9166,76 Punkte wie schon am Vortag etwas besser als der Dow Jones Index und der S&P 50./bek/he