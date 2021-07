Aktien New York: Coca-Cola und Verizon sorgen für gute Stimmung

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Quartalsberichte von Coca-Cola und vom Telekomriesen Verizon haben am Mittwoch für eine gute Stimmung an der New Yorker Börse gesorgt.



Beide Aktien legten im Leitindex Dow Jones Industrial kräftig zu. Dieser setzte die Erholung vom Vortag fort und rückte um 0,63 Prozent auf 34 727 Punkte vor. Damit hat der Dow den starken Rücksetzer vom Montag wieder aufgeholt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,48 Prozent auf 4344 Punkte aufwärts.

Der technologielastige Nasdaq 100 blieb mit einem moderaten Plus von 0,09 Prozent auf 14 741 Punkte zurück. Hier drückten die Quartalszahlen des Streaming-Anbieters Netflix auf die Stimmung./bek/stk