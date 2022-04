Aktien New York: Börsen nehmen etwas Fahrt auf - Starke Meta-Zahlen treiben

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind fester in den Handel am Donnerstag gestartet. Sehr positiv aufgenommene Geschäftszahlen des Facebook-Mutterkonzerns Meta und der daraus resultierende Kurssprung der Aktie gelten als Treiber für deutliche Gewinne unter den Technologiewerten, die zuletzt erheblich abgerutscht waren. Nach Börsenschluss werden die Zahlen der Tech-Branchengiganten Amazon, Apple und Intel erwartet.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,37 Prozent auf 33 426,35 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,74 Prozent auf 4215,10 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 , der tags zuvor noch auf das niedrigste Niveau seit mehr als einem Jahr gefallen war, stieg am Donnerstag um 1,04 Prozent auf 13 138,64 Punkte./edh/he