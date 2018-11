Aktien New York: Börsen auf Erholungskurs nach sehr schwacher Vorwoche

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben an Montag einen Erholungskurs eingeschlagen.



Nach kräftigen Verlusten in der Vorwoche legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 1,42 Prozent auf 24 631,76 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,34 Prozent auf 2667,82 Punkte nach oben und an der Nasdaq stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,71 Prozent auf 6638,69 Zähler. In der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche zuvor hatten die wichtigsten Indizes zwischen 4 und 5 Prozent eingebüßt.

Marktanalyst James Hughes vom Handelshaus Axitrader sieht die wieder steigenden Ölpreise als Haupttriebfeder für die Erholung an, nachdem der jüngste Preisrückgang unter anderem mit globalen Wachstumssorgen begründet worden war. Zudem könnte ihm zufolge die US-Notenbank im kommenden Jahr womöglich das Tempo ihrer Leitzinserhöhungen ein wenig reduzieren, was die Attraktivität von Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren erhöhen würde. Mit Blick auf Europa kamen zudem versöhnliche Töne aus Italien im Haushaltsstreit mit der Europäischen Union, was dort die Börsen nach oben trieb./ck/she