Aktien New York Ausblick: Nach kleiner Pause greifen Anleger wieder zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer kleinen Verschnaufpause können die Anleger an der Wall Street am Mittwoch schon wieder auf Gewinne hoffen - und vielleicht auch auf erneute Rekorde.



Die Investoren setzen dank der weltweit angelaufenen Corona-Impfungen für 2021 weiter auf eine Konjunkturerholung. Zur Wochenmitte erhielt mit Astrazeneca ein weiterer Hersteller eine Zulassung für einen Impfstoff in Großbritannien - weitere Länder dürften bald folgen.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 0,27 Prozent höher auf 30 418 Punkte. Am Dienstag hatte sich der US-Leitindex dank Hoffnungen auf ein noch größeres Corona-Konjunkturpaket ebenso wie die anderen Indizes nach Handelsbeginn zu Bestmarken aufgeschwungen. Doch auch weil der republikanische Mehrheitsführer im Senat entsprechende Forderungen der Demokraten sowie von US-Präsident Donald Trump zunächst blockierte, erlahmte der Schwung. Am Ende standen moderate Verluste zu Buche - einzig der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 behauptete ein minimales Plus.

Mit Blick auf das zu Ende gehende Jahr haben die Besitzer von US-Aktien ohnehin wenig Grund zur Klage: Dank einer nie gesehenen Erholungsrally nach dem ebenfalls historischen Kurseinbruch zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr steht für den Dow aktuell ein Plus von mehr als sechs Prozent zu Buche. Beim marktbreiten S&P 500 und beim Nasdaq 100 sind es sogar gut 15 beziehungsweise 47 Prozent.

Die Aktien der Corona-Impfstoffhersteller dürften am Mittwoch ihre jüngste Erholung an der Wall Street fortsetzen: Für die in New York gelisteten Anteilsscheine der Mainzer Biontech ging es vorbörslich um knapp anderthalb Prozent hoch und die Titel des US-Branchenkollegen Moderna verteuerten sich um fast zweieinhalb Prozent. Die vortags noch schwachen Papiere des Tübinger Herstellers Curevac legten um fünfeinhalb Prozent zu.

Auch den Apple -Papieren, die am Dienstag nach einem Rekordhoch noch ans Dow-Ende gerutscht waren, winkt mit plus 0,7 Prozent weder eine freundliche Entwicklung. Vorbörslich in positivem Terrain notierten auch die Aktien weiterer Tech-Schwergewichte wie Amazon , Alphabet , Microsoft und Facebook./gl/mis