Aktien New York Ausblick: Zollkonflikt mit China lastet abermals auf Stimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Handelsstreit mit China treibt die Anleger am US-Aktienmarkt am Freitag abermals um.



Das sich vorbörslich abzeichnende Plus schrumpfte ein gutes Stück, nachdem China den USA als Reaktion auf erneute Zollandrohungen seinerseits auch mit Einfuhrabgaben drohte. Zudem waren in der US-Wirtschaft im Juli weniger Arbeitsplätze entstanden als erwartet.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart mit plus 0,02 Prozent auf 25 331 Punkte nur noch hauchdünn im Plus. Im bisherigen Wochenverlauf hat das wohl bekannteste Börsenbarometer der Welt um ein halbes Prozent nachgegeben - allerdings nach einer vierwöchigen Gewinnserie.

Noch scheineder Zollkonflikt die Anleger nur mäßig zu beunruhigen, sagte ein Händler. Sollte die Situation aber eskalieren und es zu einem Handelskrieg kommen, wären die Risiken für den Aktienmarkt umso größer