Aktien New York Ausblick: Zeichen stehen auf Erholung - Uber vorbörslich fest

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Stabilisierung am Vortag zeichnen sich an den US-Börsen am Freitag Gewinne ab.



Damit dürften sich die großen US-Indizes der Erholungsbewegung an den europäischen und asiatischen Aktienmärkten anschließen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial etwa eine Stunde vor Handelsstart rund 1,3 Prozent höher bei 20 087 Punkten. Der vierfache Verfall von Futures und Optionen könnte die Volatilität nochmals anfachen.

Nach dem massiven Kursverfall nimmt eine Erholung Gestalt an. "Es scheint, als ob vielen verschiedenen Maßnahmen von Regierungen und Notenbanken die Märkte nun endlich beruhigen", schrieb Marktanalyst David Maddden von CMC Markets in einem Kommentar. So hatte die US-Notenbank ihre Dollar-Hilfen am Donnerstag ausgeweitet.

Auch technisch hat sich die Lage entspannt. "Der Markt scheint sein neues Niveau fürs erste gefunden zu haben", schrieb der technische Analyst Marcel Mussler in einem Tageskommentar. Der S&P 500 , der am Donnerstag mit 2409 Punkten geschlossen hatte, könnte nun ein erstes Zeichen setzen. "Nach oben geht es signaltechnisch um den kurzfristigen Abwärtstrend bei 2440 Punkten. Ab dann stehen die kurzfristigen Erholungschancen erst einmal im Vordergrund", erklärte Mussler.

Unter den Einzelwerten dürften Tesla Beachtung finden. Vorbörslich erholte sich die Aktie um 3,1 Prozent, nachdem die Schließung der Produktion in Kalifornien nachbörslich am Donnerstag belastet hatte. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über ausreichend freie Mittel, um eine Durststrecke zu bewältigen.

Bei General Electric ging es vor Börsenstart um 6,3 Prozent nach oben. Die zuständige US-Behörde hat den Verkauf des Biopharma-Geschäfts an Danaher genehmigt.

Bei Uber , die um 9,8 Prozent anzogen, könnte sich eine Hochstufung auf "Overweight" durch Wells Fargo positiv bemerkbar machen. Zudem verfügt das Unternehmen nach eigenen Angaben über ein solides Finanzpolster./mf/jha/