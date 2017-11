Aktien New York Ausblick: Wenig Bewegung - Milliarden-Übernahme im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Wall Street winkt am Montag ein wenig bewegter Auftakt der neuen Woche.



Außer einer möglichen weiteren Milliarden-Übernahme in der US-Halbleiterbranche zeichneten sich zunächst keine kursbewegenden Unternehmensnachrichten ab. Für etwas Bewegung könnten kurz nach Handelsbeginn noch Frühindikatoren zur heimischen Wirtschaftsentwicklung sorgen.

Gut eine Dreiviertelstunde vor dem Startschuss taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,06 Prozent höher bei 23 373 Punkten. Der technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 dürfte ebenfalls ein knappes Plus schaffen. Vor dem Wochenende hatten beide Indizes etwas nachgegeben.

Die Aktien des Chipherstellers Cavium zogen am Montag vorbörslich um 9,48 Prozent auf 83,02 US-Dollar an, nachdem Konkurrent Marvell Technology eine 6 Milliarden Dollar schwere Kaufofferte vorgelegt hatte. Cavium-Aktionäre sollen für jedes ihrer Papiere 40 Dollar in bar erhalten sowie Aktien von Marvell, wie Marvell mitteilte. Die Marvell-Titel stiegen vor dem Handelsstart um 4,19 Prozent.