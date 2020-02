Aktien New York Ausblick: Wall Street schüttelt Coronavirus-Ängste ab

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte sich zum Wochenbeginn vorerst an der leichten Zuversicht der Europäer orientieren und einen vorsichtigen Aufwärtsversuch wagen.



Wo die Angst um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus den US-Leitindex Dow Jones Industrial in der vergangenen Woche noch belastet hatte, zeigte der Broker IG knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,53 Prozent auf 28 256,03 Punkte an.

Die Coronavirus-Epidemie wird ihren Höhepunkt nach Einschätzung chinesischer Experten erst in zehn Tagen bis zwei Wochen erreichen. Zuletzt hieß es, der Höhepunkt werde Ende dieser Woche erwartet. Der Ausbruch der Krankheit hat in Festland-China mittlerweile mehr Menschenleben gefordert als die Sars-Pandemie vor 17 Jahren.

Mit Blick auf die Aktienmärkte rechnen Experten noch nicht damit, dass die Talsohle durchschritten ist. Gerade in Asien waren die Börsen am Montag wieder stark unter Druck geraten. Investoren bauen aber zum Teil auf die Unterstützung der chinesischen Zentralbank, die mit einer ungewöhnlich hohen Geldspritze und einer Zinssenkung derzeit versucht, die Panik einzudämmen.

"Es ist zwar erst der Anfang der Hilfsmaßnahmen von der People's Bank of China", schrieb Marktbeobachter Edward Moya in einem Kommentar. "Wenn man sich jedoch vor Augen führt, dass die Zahl der Todesfälle und der Infizierten derzeit pro Tag um 20 Prozent zunimmt, könnte aus der heutigen Stabilisierung auch lediglich ein Dead Cat Bounce werden." Das Bild einer Katze, die nach einem Wurf aus großer Höhe noch einmal am Boden aufspringt, aber dennoch schon tot ist, wird von Börsianern ab und zu als Metapher zur Erklärung von zwischenzeitlichen Kurserholungen inmitten von Abwärtstrends herangezogen. "Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis die Märkte wirklich überzeugt sind, dass das Virus keine viel größeren Kreise gezogen hat."

Die US-Berichtssaison wird vor allem wieder in der Wochenmitte an Fahrt aufnehmen. Am Montag macht zunächst Googles Mutterkonzern Alphabet den Anfang und legt nach Börsenschluss seine Zahlen aus dem Schlussquartal 2019 vor. Mitte Januar war dem Unternehmen der Sprung über die Billionen-Dollar-Marke gelungen, seitdem hat der Kurs wieder etwas nachgegeben. Zugleich werden nach Handelsende die Quartalszahlen des Chipherstellers NXP Semiconductors erwartet.

Einen vorbörslichen Kursanstieg konnte bereits die Aktie von Nike verbuchen, die nach einer Kaufempfehlung durch die Schweizer Großbank UBS um gut 2 Prozent zulegte./kro/fba