Aktien New York Ausblick: Verschnaufpause vor Sitzungsprotokoll der Fed

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street deutet sich nach der jüngsten Rekordjagd eine Verschnaufpause an.



Das Handelshaus IG taxierte für den amerikanischen Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsbeginn am Mittwoch ein Minus von 0,17 Prozent auf 20 707 Punkte. Am Dienstag noch hatten gute Geschäftsergebnisse aus dem Einzelhandel und gestiegene Ölpreise den Börsianern neue Argumente für eine Fortsetzung der Rally geliefert.

Zur Wochenmitte nun dürften sich die Anleger erst einmal etwas zurückhalten. Die Investoren warten auf das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank (Fed). Das Dokument könnte Hinweise darauf liefern, ob die Fed tatsächlich - wie zuletzt spekuliert - der guten Wirtschaftsentwicklung Rechnung trägt und den Leitzins eventuell schon im März ein weiteres Mal erhöht.

Derweil geht die Berichtssaison in eine neue Runde. Die Aktien von Garmin schnellten im vorbörslichen US-Handel um mehr als 8 Prozent nach oben. Der Hersteller von Navigationsgeräten und Uhren hatte mit seinen Geschäftszahlen zum vierten Quartal die Markterwartung übertroffen.