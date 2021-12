Aktien New York Ausblick: Verluste - Omikron und Widerstand gegen Bidens Pläne

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern nach einem schwachen Wochenausklang am Montag auf weitere Verluste zu. Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda machte mit den Auswirkungen der Corona-Variante Omikron, den geldpolitischen Straffungsplänen der großen Notenbanken und dem drohenden Scheitern von Präsident Joe Bidens Sozial- und Klimaplänen gleich mehrere Belastungsfaktoren aus.

Über eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 1,19 Prozent tiefer auf 34 945 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 , der sich am Freitag deutlich besser als der Leitindex geschlagen hatte, wird 1,49 Prozent im Minus bei 15 565 Punkten erwartet.

Auf erneute Kursgewinne können sich die Aktionäre von Corona-Impfstoffherstellern freuen. Die schon zuletzt starken Novavax-Titel verteuerten sich vorbörslich um weitere knapp achteinhalb Prozent, nachdem die EU-Arzneimittelbehörde EMA den Weg für eine Zulassung von dessen Impfstoff frei gemacht hat. Nach Zustimmung der EU-Kommission wird dies der fünfte Corona-Impfstoff in der EU. Die zuständige Expertenkommission hatte nach einer außerordentlichen Sitzung die Empfehlung ausgesprochen.

Die in New York gelisteten Anteilsscheine von Biontech stiegen vorbörslich um knapp drei Prozent. Der Mainzer Coronaimpfstoff-Pionier und sein US-Partner Pfizer liefern der EU wegen Omikron für die ersten drei Monate 2022 zusätzliche 20 Millionen Dosen ihres gemeinsamen Impfstoffs. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der erwarteten Lieferungen von Biontech/Pfizer an die EU im ersten Quartal auf 215 Millionen.

Ein ähnliches Abkommen sei mit dem Hersteller Moderna geschlossen worden, hieß es von der EU-Kommission weiter. Dessen Aktien profitierten mit einem Plus von gut acht Prozent zudem davon, dass ein Booster mit dem Moderna-Impfstoff die Immunabwehr des Körpers gegen Omikron nach Herstellerangaben deutlich erhöht./gl/jha/