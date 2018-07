Aktien New York Ausblick: US-Börse legt zu Wochenbeginn weiter zu

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street könnte am Montag an die zum Wochenschluss erzielten Gewinne anknüpfen.



Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,5 Prozent höher bei 24 578 Punkten.

Zuvor hatten bereits die asiatischen Börsen teils deutlich angezogen. Auch in Europa legten die Kurse zu.

Am Freitag hatten bereits ein gut aufgenommene Arbeitsmarktdaten die Angst vor den Auswirkungen der globalen Handelskonflikte verdrängt. Nun reagierten Anleger erleichtert darauf, dass sich der Handelsstreit zwischen den USA und China übers Wochenende zumindest nicht noch weiter verschärft hatte.