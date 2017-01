Aktien New York Ausblick: Trump verschreckt mit Einreiseverbot die Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Das von US-Präsident Donald Trump ausgesprochene Einreiseverbot für Menschen aus bestimmten muslimisch geprägten Ländern sorgt auch an der Wall Street für Irritationen.



Nachdem bereits die Märkte in Asien und Europa einbüßten, dürfte auch die US-Börse am Montag nachgeben. Der Broker IG taxierte für den amerikanischen Leitindex Dow Jones Industrial eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,41 Prozent auf 20 011 Punkte.

"Trumps Einreiseverbot sorgt für einen schwachen Start in die Woche", erklärte Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Zugleich bleibe es in Sachen Geschäftszahlen zunächst ruhig, fuhr er fort. Im Laufe der Woche stehen die Ergebnisse von US-Schwergewichten wie ExxonMobil , Apple oder Facebook an.

In der Vorwoche war der Dow Jones zum ersten Mal in seiner Geschichte über die Marke von 20 000 Punkten gesprungen - getrieben von den Erwartungen an eine wirtschaftsfreundliche Politik Trumps. Nun rückten die möglichen negativen Folgen von Trumps Protektionismus in den Blickpunkt, erklärten die Analysten Mike van Dulken und Henry Croft von Accendo Markets. So könnten mögliche Einfuhrzölle auf chinesische Produkte die Globalisierung ausbremsen, führten die Experten aus.