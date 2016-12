Aktien New York Ausblick: Träger Handelsstart erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Richtungslos und umsatzschwach wird der Handel an der Wall Street am Donnerstag erwartet.



Rund eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsbeginn taxierte das Handelshaus IG den Dow Jones Industrial praktisch unverändert bei 19 834 Punkten. Am Vortag hatte der US-Leitindex gut ein halbes Prozent verloren.

Die vor Handelsstart veröffentlichten US-Konjunkturdaten dürften dem Aktienmarkt kaum Impulse geben: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche wie erwartet um 10 000 auf 265 000 zurückgegangen.

Unter den Einzelwerten sollten die Aktien von Cempra Pharmaceuticals für Furore sorgen. Im vorbörslichen Handel brachen die Papiere des Pharmaunternehmens zuletzt um knapp 48 Prozent ein. Zuvor hatte die US-Gesundheitsbehörde FDA den Antrag auf Marktzulassung für das Antibiotikum Solithromycin gegen Infektionen mit multiresistenten Bakterien in der aktuellen Form verweigert.