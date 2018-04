Aktien New York Ausblick: Stimmung steigt nach guten Quartalszahlen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine Fortsetzung der zuletzt guten Entwicklung ab.



Quartalszahlen von Unternehmen dominieren das Geschehen zunehmend und wirkten vorbörslich bereits positiv, während geopolitische Spannungen etwas in den Hintergrund rücken. Der Risikoappetit unter den Marktteilnehmern nehme allmählich wieder zu, konstatierte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine dreiviertel Stunde vor Handelsbeginn 0,97 Prozent höher auf 24 812 Punkten. So hoch stand der US-Leitindex zuletzt vor gut vier Wochen. Noch vor der Eröffnung werden Daten zur Industrieproduktion für den Monat März veröffentlicht. Positive Signale sendete bereits die US-Bauwirtschaft.

Die jüngsten Vierteljahreszahlen von Unternehmen aus dem US-Leitindex überzeugten die Anleger. Dazu kam ein bereits am Vorabend nach US-Börsenschluss veröffentlichter starker Geschäftsbericht des Online-Videodienstes Netflix . Netflix wächst weiter rasant. Nutzerzahlen, Umsatz und Gewinn stiegen deutlich. Die Erwartungen der Analysten wurden klar übertroffen, sodass nun mehrere Häuser ihre Kursziele für die Papiere anhoben, darunter Goldman Sachs von 360 auf 390 Dollar und JPMorgan von 328 auf 385 Dollar. Die Aktien gewannen im vorbörslichen Handel knapp 7 Prozent.

Im Finanzsektor ging die Berichtsaison mit den Geschäftszahlen der Wall-Street-Bank Goldman Sachs weiter, die zum Jahresauftakt vom regen Handel an den Finanzmärkten profitierte. Die Investmentbank verdiente im ersten Quartal unterm Strich deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Geschäfte seien quer durch alle Sparten solide gelaufen, erklärte Bankchef Lloyd Blankfein. Vorbörslich belief sich das Plus auf 0,8 Prozent.

Die Aktien von Johnson & Johnson profitierten mit einem vorbörslichen Zuwachs von ebenfalls 0,8 Prozent von einer leicht angehobenen Umsatzprognose. Im ersten Jahresviertel hatte der Hersteller von Medizintechnik, Konsumgütern und Pharmazeutika vor allem dank eines florierenden Geschäfts im Ausland und neuer Medikamente kräftig zugelegt.

Vorbörsliche Aufschläge von rund zweieinhalb Prozent verbuchten zudem die Anteile von UnitedHealth . Der Krankenversicherer ist nach einem überraschend guten ersten Quartal nun für 2018 noch optimistischer geworden.