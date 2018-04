Aktien New York Ausblick: Starke Quartalsberichte sorgen für gute Laune

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Geschäftsberichte großer US-amerikanischer Konzerne dürften am Dienstag die Richtung an der Wall Street bestimmen.



Die Laune der Anleger ist bestens. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial gut eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 0,6 Prozent höher auf 24 600 Punkte.

Zwar bleibt der Anleihemarkt mit seinem jüngsten Zinsanstieg weiter im Fokus, ebenso der US-Dollar und die Ölpreise, doch momentan überwiegt die Freude über zahlreiche erfreuliche Quartalsberichte und über angehobene Jahresziele. Außerdem ließ bislang auch US-Präsident Donald Trump nichts verlauten. Er empfängt an diesem Tag Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron im Weißen Haus und am Freitag dann Kanzlerin Angela Merkel.

Unter den Einzelwerten im Dow legten die Aktien von Caterpillar vorbörslich bereits um rund 4 Prozent zu. Der weltgrößte Baumaschinenhersteller meldete deutlich besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal. Da der Konzern als ein wichtiger Frühindikator für die Wirtschaft gilt, hob dies auch insgesamt die Stimmung.

United Technologies hob seine Jahresziele für Umsatz und Gewinn an. Der im Dow notierte Mischkonzern startete trotz technischer Probleme bei den Flugzeug-Triebwerken seiner Sparte Pratt & Whitney besser ins neue Jahr als erwartet. Vorbörslich half das den Papieren um 2,3 Prozent nach oben. Der Telekomkonzern Verizon überzeugte ebenfalls mit seinem Quartal, was der Aktie zu einem Plus von 3,4 Prozent verhalf. Coca-Cola gewannen nach Zahlen 0,7 Prozent.

3M hingegen verfehlte die Erwartungen und senkte zudem sein Ergebnisziel, was den Anteilen des Mischkonzerns einen vorbörslichen Verlust von rund 4 Prozent einbrockte.