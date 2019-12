Aktien New York Ausblick: Stagnation auf hohem Niveau

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Sitzung der US-Notenbank am Vorabend ist am Donnerstag am US-Aktienmarkt weiter Konsolidierung auf hohem Niveau angesagt.



Hatten die Kurse am Vortag im späten Handel noch etwas zugelegt, so dürften sie nun im frühen Handel wieder leicht nachgeben. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Stunde vor der Startglocke um 0,13 Prozent niedriger auf 27 875 Punkte.

Der Dow Jones Index hatte am Mittwoch nach der Fed-Sitzung auf der Zielgeraden noch knapp ins Plus gedreht. Die US-Notenbank stellte angesichts einer robusten Wirtschaft eine abwartende Geldpolitik in Aussicht. Wie von Ökonomen erwartet wurde der Leitzins nicht angetastet. Die Sitzung der Europäischen Zentralbank hat derweil am Donnerstag die internationalen Börsen nicht bewegt.

Ohne stärkere Impulse seitens der Notenbanken und ohne Neues zum Handelskonflikt zwischen den USA und China könnten Investoren einen Blick auf den US-Arbeitsmarkt werfen. Dieser präsentierte sich zuletzt schwächer: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg stärker als erwartet.

Bei den Einzeltiteln sorgten Kommentare der Analysten von UBS für Bewegung im vorbörslichen Handel: So stiegen die Papiere von General Electric um rund drei Prozent, nachdem die Investmentbank eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte. Auch beim Industriekonzern United Technologies riet UBS zum Kauf, der Kurs legte leicht zu. Fedex zeigten sich stabil, nachdem UBS die Verkaufsempfehlung für die Aktien des Logistikkonzerns gestrichen hatte.

Daneben rücken Unternehmen mit Geschäftszahlen in den Fokus. Der Telekomausrüster Ciena verfehlte im vierten Geschäftsquartal mit dem Gewinn je Aktie selbst die niedrigste Analystenschätzung. Der Kurs fiel daraufhin vorbörslich um drei Prozent. Nach Börsenschluss lassen sich der Software-Entwickler Adobe und der Großhändler Costco in die Bücher schauen./bek/jha/