Aktien New York Ausblick: Stabilisierungsversuch - Börsianer bleiben vorsichtig

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Kurseinbruch vom Wochenbeginn dürften sich die US-Aktienmärkte am Dienstag etwas erholen.



Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent im Plus auf 28 137 Punkte. Die Ausbreitung des Coronavirus hatte den Dow am Vortag auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember absacken lassen.

Viele Börsianer bleiben vorsichtig. Die hohe Zahl der mit dem Virus Infizierten in Italien könne die Stimmung der Konsumenten und in den Unternehmen nicht nur in Europa stark eintrüben, sondern möglicherweise auch in den USA, sagte Chefinvestor Mark Haefele von der Bank UBS. Die nächsten zwei Wochen könnten darüber entscheiden, wie heftig die Epidemie letztlich wird. "Sollten Europa und Nordamerika zu ähnlich drastischen Maßnahmen zur Eindämmung greifen müssen wie China, dann würde das Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr erheblich darunter leiden", sagte Haefele.

Angesichts dieser Gemengelage könnte das Verbrauchervertrauen im Februar möglicherweise Aufschluss darüber geben, ob das Coronavirus bereits die Stimmung der US-Bürger eingetrübt hat. Die Zahlen werden kurz nach der Startglocke veröffentlicht, erwartet wird ein leichter Anstieg des Index im Vergleich zum Januar.

Eine schlechte Nachricht gab es wegen des Coronavirus von Mastercard . Der US-Kreditkartenriese senkte das Umsatzziel für das laufende Quartal und begründete dies mit erhöhter Unsicherheit wegen des Virus. Die Aktien fielen vorbörslich um 1,6 Prozent. Papiere des Kontrahenten Visa gaben um 0,5 Prozent nach.

Eine gute Nachricht gab es hingegen aus dem Einzelhandel. Bei der Baumarktkette Home Depot waren die Verkäufe zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres nach trüben Vorhersagen besser als befürchtet. Der Aktienkurs rückte vorbörslich um gut zwei Prozent vor.

Auch der Warenhausbetreiber Macys schnitt im wichtigen Schlussquartal 2019 beim Gewinn je Aktie besser ab als erwartet. Die Aktie legte vorbörslich zunächst um mehr als fünf Prozent zu, drehte anschließend jedoch ins Minus und verlor zuletzt 1,7 Prozent. Analystin Alexandra Walvis von Goldman Sachs wies darauf hin, dass die Bruttomarge etwas niedriger sei als erwartet./bek/mis