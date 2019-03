Aktien New York Ausblick: Stabilisierung nach verhaltenen Wochenbeginn

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte sich nach dem verhaltenen Wochenstart am Dienstag wieder etwas stabilisieren.



Allerdings hielt sich die Euphorie der Anleger vorbörslich in Grenzen: Rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,04 Prozent höher bei 25 830 Punkten. Am Vortag hatte der US-Leitindex ungeachtet positiver Meldungen zum Fortgang der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche nachgegeben.

Die Aktien von Salesforce legten vorbörslich um 0,2 Prozent zu. Offenbar überwog bei dem US-Softwarehersteller das kräftige Wachstum im Schlussquartal 2018 den enttäuschenden Ausblick auf das laufende Quartal. Mehrere Analysten bestätigten ihre Kaufempfehlungen und hoben teils ihre Kursziele für die Aktie an.

Für die Anteilsscheine der Einzelhändler Target und Kohl's ging es sogar um fast sechs beziehungsweise fünfeinhalb Prozent bergauf. Beide übertrafen mit ihren Gewinnzielen für 2019 die Analystenerwartungen.

Beim Autobauer Fiat Chrysler sorgte die Nachricht, dass Unternehmenschef Mike Manley offen für Partnerschaften bei Elektroautos ist, für ein Kursplus von rund einem Prozent. Allerdings ist der Konzern hier grundsätzlich skeptisch und will Strafzahlungen wegen klimaschädlicher Abgase in Kauf nehmen, wenn das günstiger ist als hohe Investitionen in E-Autos.

Derweil büßten die Titel des Elektroautobauers Tesla vorbörslich über anderthalb Prozent ein. Hier belasteten Berichte über Probleme mit den chinesischen Behörden im Zusammenhang mit dem als Hoffnungsträger geltenden Model 3. Es soll dort noch im März auf den Markt kommen./gl/stk