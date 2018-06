Aktien New York Ausblick: Stabilisierung - Entspannungssignal im Handelskonflikt

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street könnte sich nach ihrem jüngsten Kursrutsch erst einmal weiter stabilisieren.



Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine dreiviertel Stunde vor Handelsbeginn am Mittwoch 0,18 Prozent höher bei 24 328 Punkten, nachdem der US-Leitindex bereits am Vortag moderate Gewinne eingefahren hatte.

Die Anleger hatten schon am Dienstag ihre Sorgen wegen des globalen Handelskonflikts vorerst in die Schublade gelegt. Am Mittwoch gab es Signale, dass US-Präsident Donald Trump bei Investitionen Chinas in den USA auf harte Maßnahmen verzichten will.

Im Blick stehen zudem aktuelle Konjunkturnachrichten. So waren die Auftragseingänge für langlebige Güter im Mai weniger stark zurückgegangen als befürchtet. Nach Börsenöffnung werden Daten zu den noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufen im Mai veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von General Mills im vorbörslichen US-Handel um gut 2 Prozent an. Der Lebensmittelhersteller übertraf mit seinem bereinigten Gewinn je Aktie im vierten Quartal die Erwartungen.