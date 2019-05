Aktien New York Ausblick: Stabil nach zwei verlustreichen Tagen

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei verlustreichen Tagen wird am Donnerstag die Wall Street recht stabil erwartet.



Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial gut eine Stunde vor dem Handelsstart 0,17 Prozent fester bei 25 168 Punkten. Der Handelskonflikt mit China bleibt das Hauptthema. Die im Mai bislang verbuchten Verluste von rund 6 Prozent im Dow seien zwar noch nicht extrem, doch es könnte schnell noch weiter bergab gehen, sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda, der die Situation mit dem Schlussquartal 2018 verglich.

Das US-Wirtschaftswachstum hat sich derweil zu Jahresbeginn beschleunigt. In den Monaten Januar bis März legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um auf das Jahr hochgerechnete 3,1 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington laut einer zweiten Schätzung mitteilte.

Unter den Einzelwerten am Aktienmarkt steht der Fahrdienstvermittler Uber mit seinen ersten Quartalszahlen seit dem Börsengang vor knapp drei Wochen im Fokus. Bislang lief es für die Aktie alles andere als erfolgreich. Hatte der Ausgabepreis bei 45 Dollar gelegen, war es wenige Tage danach bis auf fast 36 Dollar nach unten gegangen. Nach einem neuerlichen Zwischenhoch Mitte Mai bei 44 Dollar bröckelten die Gewinne dann wieder ab. Derzeit ist das Papier für knapp unter 40 Dollar zu haben.

Uber hatte bereits wenige Tage nach dem Börsengang die Marktteilnehmer auf einen Nettoverlust im ersten Geschäftsquartal von bis zu 1,1 Milliarden Dollar eingestellt. Investoren dürften daher vor allem auf den Ausblick und auf Aussagen zur weiteren Strategie achten.

Quartalszahlen gibt es darüber hinaus von Einzelhändlern wie Dollar General und Dollar Tree sowie Gap und Costco .

Dollar Tree kürzte die Gewinnprognose für das Gesamtjahr und bekam dafür mit einem vorbörslichen Minus von mehr als dreieinhalb Prozent die Quittung. Dollar General hingegen überraschte mit der jüngsten Geschäftsentwicklung positiv und wurde dafür mit einem vorbörslichen Kursplus von mehr als viereinhalb Prozent belohnt.

Die Aktie der Citigroup rückte um mehr als 1 Prozent vor. Zugute kam ihr dabei eine von den Analysten von Goldman Sachs ausgesprochene Kaufempfehlung. In die andere Richtung mit vorbörslichen Abschlägen von mehr als einem halben Prozent ging es für das Papier des Telekomkonzerns Verizon , nachdem die UBS ihre Kaufempfehlung für diesen Wert gestrichen hatte und nun mit "Neutral" votiert./ajx/he