Aktien New York Ausblick: Schwächerer Wochenstart erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte am Montag zu Handelsbeginn an ihren Verlust vom vergangenen Freitag anknüpfen.



Rund eine Stunde vor Börsenstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,25 Prozent niedriger bei 26 380 Punkten.

Börsianer verwiesen auf anhaltende Zinsängste sowie Befürchtungen über den Zustand von Chinas Konjunktur als Belastungen. Die etwas gefallenen Ölpreise könnten zusätzlichen Verkaufsdruck auf den Ölsektor ausüben. An potenziell marktbewegenden Wirtschaftsdaten ist am Montag nichts zu erwarten. Zudem werden Impulse vom Anleihenmarkt fehlen, der wegen eines Feiertags in den USA geschlossen bleibt.

Beunruhigt zeigten sich viele Investoren von den gestiegenen Renditen auf US-Staatsanleihen. Am Freitag hatte der US-Arbeitsmarktbericht Befürchtungen schnellerer Zinserhöhungen geschürt und die Wall Street ins Minus befördert. Am Wochenende hatte China die heimische Wirtschaft und das Finanzsystem mit einer erneuten Lockerung der Kapitalanforderungen an einige Banken gestützt. Damit versuche die Regierung, die Folgen des Handelsstreits mit den USA zu mildern und die Verbrauchernachfrage anzukurbeln, hieß es.