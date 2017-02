Aktien New York Ausblick: Schwächer erwartet - Markt ermüdet auf Rekordniveau

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die zehntägige Rekordserie des Dow Jones Industrial scheint am Freitag zunächst zu reißen.



Die Anleger verlieren angesichts der nach wie vor offenen Frage, wann es von der neuen US-Regierung Neuigkeiten zu den versprochenen Steuererleichterungen und Investitionsplänen geben wird, langsam die Geduld.

Der Broker IG taxierte den Dow eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,33 Prozent tiefer auf 20 741 Punkte. Auf Wochensicht bliebe damit ein Gewinn von einem halben Prozent übrig, nachdem der Leitindex am Vortag noch erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 20 800 Punkten gestiegen war.

Michael Hewson von CMC Markets sprach von "Ermüdungserscheinungen" an den Aktienmärkten. Die Erwartung, dass zeitnah Konkretes von Donald Trump und seinem Team vermeldet wird, sei von jüngsten Aussagen des neuen Finanzministers Steven Mnuchin gedämpft worden. Dieser hatte zwar weiter eine umfassende Steuerreform in Aussicht gestellt, blieb die ersehnten Details aber erneut schuldig.

Neue Impulse könnten am Nachmittag von frischen Konjunkturdaten kommen. So werden nach Handelsbeginn Zahlen zu den Neubauverkäufen und zum von der der Universität Michigan ermittelten Verbrauchervertrauen veröffentlicht.

Nach der Aufspaltung könnten die jüngsten Kursentwicklungen bei Hewlett Packard kaum unterschiedlicher sein: Während überzeugende Ergebnisse der Hardware-Sparte am Vortag mit kräftigen Gewinnen gefeiert wurden, zeichnen sich bei der auf Firmenkunden spezialisierten Nachfolgefirma Hewlett Packard Enterprise (HPE) am Freitag deutliche Kursverluste ab. Vorbörslich büßten sie wegen eines eingedampften Gewinnausblicks mehr als 8 Prozent ein.

Geschäftsergebnisse zu verarbeiten gab es am Freitag noch von der Sportartikel-Handelskette Foot Locker . Die Papiere legten vorbörslich 3,5 Prozent zu, weil der im vierten Quartal erzielte Gewinn als positive Überraschung gewertet wurde. Papiere des Autozulieferers Magna dagegen wurden nach Resultaten 2,5 Prozent tiefer gehandelt. Zur Begründung hieß es, der Gewinn in den fortgeführten Bereichen habe im vierten Quartal selbst die niedrigsten Analystenerwartungen verfehlt.