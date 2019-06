Aktien New York Ausblick: Schwache Arbeitsmarktdaten dämpfen Optimismus

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursfeuerwerk an der Wall Street zeichnet sich auch für den Mittwoch ein positiver Auftakt an den US-Börsen ab.



Befeuert von der Hoffnung auf sinkende US-Zinsen sind die Anleger nach dem schwachen Mai inzwischen wieder aus ihrer Deckung getaucht. Die am frühen Nachmittag veröffentlichten Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP sorgten indes für einen Dämpfer, so dass das vorbörsliche Kursplus zuletzt wieder etwas abbröckelte. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart um 0,27 Prozent höher bei 25401 Punkten.

In den USA war der Beschäftigungsaufbau in der Privatwirtschaft im Mai deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Es wurden lediglich 27 000 neue Stellen geschaffen, das war der schwächste Wert seit März 2010. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs von 185 000 Stellen gerechnet. "Das ist definitiv ein Warnsignal", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Es werde deutlich, dass die US-Unternehmen angesichts des sich immer weiter zuspitzenden Handelskonfliktes vorsichtiger würden. Für Anleger sei dies jedoch noch kein Grund, nun in unmittelbare Panik auszubrechen, so Altmann. Die Experten der Helaba warnten unterdessen, mit Blick auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag die Erwartungen nicht zu hoch zu stecken.

Die Börsianer dürften nun erst recht auf die Notenbanken schauen. Einige US-Währungshüter - darunter US-Notenbankchef Jerome Powell selbst - hatten zuletzt mit Äußerungen Anlass für Spekulationen gegeben, dass die US-Notenbank Fed ihre zuletzt restriktivere Geldpolitik angesichts des Zollstreits und der damit verbundenen Konjunkturrisiken wieder lockern könnte. Am Vortag hatte der Dow-Jones-Index daraufhin mehr als zwei Prozent zugelegt.

Neben den Arbeitsmarktdaten dürften am Mittwoch im Handelsverlauf auch Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager das Interesse auf sich ziehen, ebenso wie der am Abend anstehende Konjunkturbericht (Beige Book) der Fed.

Auf Unternehmensseite steht der Softwarehersteller Salesforce nach dem am Vorabend vorgelegten Quartalsbericht im Blick. Salesforce-Papiere legten vorbörslich um rund vier Prozent zu. Der SAP-Rivale hatte einen überraschend deutlichen Umsatz- und Gewinnzuwachs ausgewiesen. Zudem zeigte sich das Management für das neue Geschäftsjahr zuversichtlicher.

Neben Salesforce haben die Anleger zur Wochenmitte unter Zahlen vom Suppenhersteller Campbell und dem Spirituosen-Konzern Brown-Forman zu verdauen./tav/fba