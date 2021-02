Aktien New York Ausblick: Richtungslos und wenig bewegt

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Ohne klare Richtung und große Sprünge haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag im frühen Handel präsentiert.



Börsianern zufolge sind die Anleger unsicher, ob die Zusagen der US-Notenbank Fed und der Biden-Regierung, die Wirtschaft heiß laufen zu lassen, eine destabilisierende Inflation auslösen könnten. Tags zuvor hatten die Leitindizes weitere Höchststände markiert und mit dem sechsten Handelstag hintereinander im Plus die längste Gewinnserie seit August 2020 verzeichnet.

Der Dow Jones Industrial sank um 0,29 Prozent auf 31 295,46 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,14 Prozent auf 3910,21 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg hingegen um 0,13 Prozent auf 13 713,21 Zähler./edh/he