Aktien New York Ausblick: Rally droht zu stocken - Tesla weiter unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rally an der Wall Street könnte am Donnerstag ins Stocken geraten.



Eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,03 Prozent fester bei 29 110 Punkten - neue amerikanische Konjunkturdaten hatten unter dem Strich kaum einen Kurseinfluss.

Zur Wochenmitte hatte der bekannteste US-Aktienindex noch über anderthalb Prozent gewonnen und sich seinem Rekordhoch aus dem Februar bis auf gut 400 Punkte genähert, während der marktbreite S&P 500 sowie der technologielastige Nasdaq 100 einmal mehr historische Bestmarken aufgestellt hatten.

Der jüngste Kursanstieg auf breiter Front sei ermutigend und lasse vermuten, dass mehr als nur die Stärke der großen amerikanischen Technologieunternehmen dahinter stehe, schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda Europe. Derweil erklärte IG-Experte David Iusow, dass zwischen 3580 und 3600 Punkten für den S&P 500 ein „charttechnisch relevanter Widerstandsbereich“ liege, an dem der Index abprallen könnte. Ein Durchbruch der Zone könnte hingegen einen dynamischen Anstieg in Richtung 3700 Punkte nach sich ziehen.

Bei Tesla müssen sich die Anleger am Donnerstag auf weitere Gewinnmitnahmen einstellen: Vorbörslich büßte die Aktie des Elektroautobauers über sechseinhalb Prozent auf 417,67 US-Dollar ein. Der Wertverlust im Vergleich zur Bestmarke vom Mittwoch beläuft sich damit auf insgesamt knapp 17 Prozent. Dem steht allerdings die vorherige Versechsfachung des Aktienkurses seit Jahresbeginn gegenüber, weshalb Tesla jüngst einen Aktiensplit vollzog.

Für Unruhe bei einigen Investoren dürften nun auch Medienberichte gesorgt haben, wonach das Investmentunternehmen Baillie Gifford seine Beteiligung reduziert habe. Damit wurde Tesla gewissermaßen ein Opfer des eigenen Erfolgs. Denn den Berichten zufolge sah sich Baillie Gifford zu dem Schritt gezwungen, da die eigenen Anlagerichtlinien dem Gewicht einer einzelnen Aktie im Portfolio Grenzen setzten./gl/fba