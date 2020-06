Aktien New York Ausblick: Rally - Einzelhandelsdaten und Hoffnung auf Staatsgeld

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen wird am Dienstag eine Fortsetzung der Rally erwartet.



Hoffnungen auf ein umfangreiches Infrastruktur-Programm der US-Regierung sowie überraschend starke Einzelhandelsdaten für Mai sind der Grund. Die Sorgen vor einer zweiten Corona-Infektionswelle rücken dagegen wieder in den Hintergrund. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial 3,4 Prozent höher auf 26 633 Punkte.

Kurz nach dem Börsenstart werden noch Daten zur Industrieproduktion im Mai erwartet. Auf den Rückgang von etwas mehr als 11 Prozent im April dürfte Experten zufolge die Industrieproduktion nun wieder um 3 Prozent zugelegt haben.

"Es ist kein Wunder, dass die Anleger etwas übertrieben begeistert sind", kommentierte Marktanalyst Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda vor allem unter Verweis auf die weiteren geldpolitischen Schritte der Fed am Vorabend und den Spekulationen über ein Infrastrukturprogramm an diesem Tag. Die US-Notenbank hatte im Rahmen eines ihrer bekannten Hilfsprogramme nun den Beginn des direkten Kaufs von Unternehmensanleihen angekündigt.

Zudem berichtete nun die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass die US-Regierung angeblich eine weitere Billion US-Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen wolle.

Unter den Einzelwerten dürften die Apple -Aktien im Blick stehen. Die EU-Kommission nimmt den US-Konzern wegen möglicher Wettbewerbsverzerrungen ins Visier. Die Brüsseler Behörde leitete eine kartellrechtliche Untersuchung wegen der Bedingungen des Zahlungsprogramms Apple Pay ein und prüft zudem den Vorwurf des Musikdienstes Spotify , wonach Apple in seinem App-Store überhöhte Provisionen verlangt.

Apple gab unterdessen neue Zahlen zum App-Store-Geschäft bekannt. Der iPhone-Konzern betonte dabei, dass der Großteil der Erlöse durch Apps mit dem Verkauf physischer Güter und Dienstleistungen erzielt werde - und damit frei von Apples Abgaben sei. Vorbörslich legten die Papiere um knapp 2 Prozent zu. Damit laufen sie wieder auf ihr jüngstes, vor rund einer Woche erreichtes Rekordhoch bei kanpp unter 355 Dollar zu.

T-Mobile US gewannen vor dem Handelsstart 2.3 Prozent. Der japanische Mischkonzern Softbank will seinen Anteil an der Deutschen-Telekom-Tochter verringern. Vorher waren bereits entsprechende Spekulationen am Markt kursiert.

Die Aktien von McDonalds könnten nach Umsatzzahlen ein Blick wert sein.

Nach Börsenschluss dann wird der Software-Hersteller Oracle über sein abgelaufenes viertes Geschäftsquartal berichten.

Auch Umstufungen könnten bewegen. So senkte Morgan Stanley die Intel -Aktie auf "Equal-weight". Die HSBC stufte das Papier von Air Products & Chemicals auf "Hold" ab, und die Deutsche Bank senkte den Anteilsschein von Alcoa auf "Hold". Während die Papiere des Chipherstellers und des Industriegase-Herstellers mit plus 0,7 Prozent unterdurchschnittlich zulegten, sprangen Alcoa ungeachtet der Abstufung um knapp 6 Prozent hoch./ck/mis