Aktien New York Ausblick: Moderate Verluste - Walmart und Cisco mit Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag moderat abwärts gehen.



Im Blick der Anleger stehen weiterhin vor allem die Renditen am US-Anleihemarkt, denn richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen rentieren mittlerweile über 3 Prozent und auch die kurzfristigen stehen schon recht dicht vor dieser Marke. Zudem befinden sich die Ölpreise weiter im Höhenflug. Preistreibend wirkt nach wie vor die Sorge vor einer Angebotsverknappung aufgrund der US-Sanktionen gegen das wichtige Förderland Iran.

Der Broker IG taxierte den Wall Street-Index rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart 0,24 Prozent tiefer bei 24 709 Punkten.

Unter den Einzelwerten dürften einige Konzerne mit ihren Quartalsbilanzen Aufmerksamkeit wecken. Zudem dreht sich einiges auch um Übernahmen. Der US-Händler Walmart startete mit mehr Umsatz in das neue Geschäftsjahr und wurde dabei auch von günstigen Währungseffekten gestützt. Vorbörslich brachte das den im Dow notierten Aktien ein Plus von 1 Prozent ein.

Der Netzwerk-Spezialist Cisco hingegen enttäuschte mit seinem Ausblick, nachdem die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal erfreulich ausgefallen waren. Vor dem Handelsstart ging es daher für die Papiere des ebenfalls im Dow zu findenden Unternehmens um 4 Prozent abwärts. Börsianer hatten sich hinsichtlich der Jahresprognose mehr Optimismus gewünscht.

Bewegung dürfte zudem in die Chipwerte kommen. Laut einem Insider erfolgte nun die Genehmigung Chinas für den milliardenschwere Verkauf der Speicherchipsparte des japanischen Technologiekonzerns Toshiba . Das trieb vorbörslich die NXP-Aktien hoch.

Der Bloomberg-Bericht gebe nun auch jenen neue Hoffnung, die auf ein Ok Chinas zur geplanten Fusion von Qualcomm und NXP Semiconductors warteten, hieß es zur Begründung. Die NXP-Papiere stiegen vor dem Handelsstart an der Nasdaq um 1,7 Prozent. Qualcomm reagierten mit plus 0,1 Prozent kaum.